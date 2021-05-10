Українська співачка Аліна Гросу показала кадри своєї нової відеороботи

Зірка вражає талантом з дитинства, передає Politeka.net. Свою кар'єру вона стала будувати ще в три роки.

З роками Гросу розвивалася і дорослішала і зараз її творчість близька будь-якій дівчині.

Красуня активно веде свій Instagram, в якому ділиться кадрами життя і творчості. Так, Гросу опублікувала відео зі свого нового кліпу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах артистка позувала в помаранчевому костюмі, вона розкрила жакет і блиснула пресом в короткому топі, а також підкреслила стегна красивими брюками.

У пості зірка розповіла, що 5 червня відбудеться її концерт, і запросила на нього своїх шанувальників.

"Оцініть образ за шкалою від 1 до 10🧡", - написала в кінці зірка.

За годину публікація зібрала понад 2000 переглядів і багато коментарів.

"Вітаємо переможців🙌 🙌", "супер 👏 10 балів😍", "привіт Красива дівчина", "❤️❤️❤️❤️ Урааа !!!! Клас ... Дякую Вам... 🤩 🤩 🤩 🤩 Люблю слухати ваші пісні і дочка теж. 😃 😃 😉 Спасибі ще раз ... 💐💐💐💐❤❤❤🎉🎉🎉", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, крім того, що Аліна Гросу співачка, також вона знімається в серіалах таких як: "Любов без пам'яті", "В полоні минулого", "Любов з ароматом кави" та інших.

Відомо, що Аліна закінчила ВДІК. На факультеті акторської майстерності Аліна вибрала для себе спеціальність «Актриса кіно і театру». Навчалася вона на курсі Ігоря Ясуловича.

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