Популярна українська модель Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала, як почала робочий тиждень
Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже популярною моделлю після участі в проекті "Супер Топ-модель по-українськи". Зірка активно веде соціальні мережі, де публікує цікаві образи, підігріваючи до себе інтерес.
Цього разу Таня була в шкіряній куртці і джинсах, а також ліфі. Зірка відчинила верхній одяг, показуючи плоский животик. Таня вигнулася, додаючи зухвалості знімку.
"Красиво вриваюся в новий робочий тиждень", - написала Таня під фото.
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Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Занадто красиво!", "Я радію життю в ресторанах. Кожен день гарного тижня", "красуня", "Люблю таких".
Повідомлялося, що відома українська модель Тетяна Брик показала ідеальну фігуру в купальнику.
На одному з останніх фото Брик позувала в красивому купальнику, в якому можна було помилуватися стрункою фігурою.
Нагадаємо, Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" заговорила про суперздатність, блиснувши тілом в купальнику
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