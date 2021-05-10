Популярна українська модель Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала, як почала робочий тиждень

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже популярною моделлю після участі в проекті "Супер Топ-модель по-українськи". Зірка активно веде соціальні мережі, де публікує цікаві образи, підігріваючи до себе інтерес.

Цього разу Таня була в шкіряній куртці і джинсах, а також ліфі. Зірка відчинила верхній одяг, показуючи плоский животик. Таня вигнулася, додаючи зухвалості знімку.

"Красиво вриваюся в новий робочий тиждень", - написала Таня під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Занадто красиво!", "Я радію життю в ресторанах. Кожен день гарного тижня", "красуня", "Люблю таких".

Повідомлялося, що відома українська модель Тетяна Брик показала ідеальну фігуру в купальнику.

На одному з останніх фото Брик позувала в красивому купальнику, в якому можна було помилуватися стрункою фігурою.

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