Известная украинская модель Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала, как начала рабочую неделю
Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала очень популярной моделью после участия в проекте "Супер Топ-модель по-украински". Звезда активно ведет социальные сети, где публикует интересные образы, подогревая к себе интерес.
В этот раз Таня была в кожаной куртке и джинсах, а также лифе. Звезда распахнула верхнюю одежду, показывая плоский животик. Таня выгнулась, добавляя дерзости снимку.
"Красиво врываюсь в новую рабочую неделю", - написала Таня под фото.
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Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Слишком красиво!", "Я радуюсь жизни в ресторанах. Каждый день хорошей недели", "Красотка", "Люблю таких".
Сообщалось, что известная украинская модель Татьяна Брык показала идеальную фигуру в купальнике.
На одном из последних фото Брык позировала в красивом купальнике, в котором можно было полюбоваться стройной фигурой.
Напомним, Брык из "Супер Топ-модель по-украински" заговорила о суперспособности, блеснув телом в купальнике
Также Politeka писала, что Брык из "Супер Топ-модель по-украински" утянула корсетом формы, скрывая лишнее
А еще Politeka сообщала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" устроила релакс в ванной