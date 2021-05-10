Известная украинская модель Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала, как начала рабочую неделю

Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала очень популярной моделью после участия в проекте "Супер Топ-модель по-украински". Звезда активно ведет социальные сети, где публикует интересные образы, подогревая к себе интерес.

В этот раз Таня была в кожаной куртке и джинсах, а также лифе. Звезда распахнула верхнюю одежду, показывая плоский животик. Таня выгнулась, добавляя дерзости снимку.

"Красиво врываюсь в новую рабочую неделю", - написала Таня под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Слишком красиво!", "Я радуюсь жизни в ресторанах. Каждый день хорошей недели", "Красотка", "Люблю таких".

Сообщалось, что известная украинская модель Татьяна Брык показала идеальную фигуру в купальнике.

На одном из последних фото Брык позировала в красивом купальнике, в котором можно было полюбоваться стройной фигурой.

Напомним, Брык из "Супер Топ-модель по-украински" заговорила о суперспособности, блеснув телом в купальнике

Также Politeka писала, что Брык из "Супер Топ-модель по-украински" утянула корсетом формы, скрывая лишнее

А еще Politeka сообщала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" устроила релакс в ванной



