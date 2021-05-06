Известная украинская модель Таня Брык, победительница "Супер Топ-модель по-украински", показала себя и обратилась к украинцам

Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала очень популярной моделью после участия в проекте "Супер Топ-модель по-украински". Звезда сейчас активно развивает карьеру, а также ведет социальные сети, делясь с украинцами своими мыслями.

На фото Татьяна позировала без одежды и белья. Красотка сидела в ванной, прикрывшись обьемной пеной. Девушка довольно необычно решила подписать фото:

"Я не умею отдыхать...

Вот совсем.... Мне нужно постоянно работать, куда-то бежать, что-то делать.. постоянный «движ-Париж».... меня это отвлекает от разных назойливых мыслей.... вот что делать... научите Брык отдыхать".

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Настоящая русалка", "Да,мадам,сидеть на месте ты не умеешь!", "Тоже самое, я думаю нужно сократить задачи самой себе. И выделить время на себя как приоритетную задачу которую нужно выполнить в течении недели", "Говорит девушка , лежащая в ванне)", "А я умею, и ещё как! Мы ездим отдыхать от детей на 4-5 дней в разные штаты каждый месяц. Родственники и знакомые меня за это осуждают, а я люблю почувствовать себя свободной и беззаботной хотя бы на время!".

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