Победительница шоу "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык поразила новым фото

Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель, победительница шоу "Супер Топ-модель по-украински" Татьяна Брык, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Недавно красотка показала фанатам результаты пикантной фотосессии, выложив в сеть горяченькое фото в белье.

На новом снимке Таня запечатлена в тусклой комнате с приглушенным светом и красными бликами. Она изящно позирует фотографу, заняв соблазнительную позу на табурете. Перед камерой красотка появилась в полупрозрачном темном комплекте белья, а на плечи накинула черный пиджак, завершают образ темные лаковые ботфорты. Волосы модели распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она не смотрит в объектив.

В подписи к кадру Брык написала: "Командовать мною конечно можно... Но бесполезно". Пользователи тут же принялись комментировать новый снимок Тани, засыпая ее комплиментами под фото. "Красиво и не пошло", "Это просто вау", "Нереальная", "Горячо", "Шикарная", "Вы очень вдохновляете", "Ну что сказать? Супер! Мужики хотят, бабы завидуют", "Очень красиво", "Такая привлекательная", "Красотка", "Роскошный образ", - пишут восторженные пользователи в комментариях к фото.

Напомним, Брык из "Супер Топ-модель по-украински" в черной сеточке показала результаты похудения: "Идеал фигуры".

Как сообщала Politeka, Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" удивила нарядом на прогулке в Турции: "Девушка, у вас штаны порвались".

Также Politeka писала, Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" в кружевной пижаме блеснула фигурой в постели: "У меня сегодня...".