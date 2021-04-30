Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински" в новой фотосессии не стала скромничать

Модель избавилась от комплексов уже давно, а после того, как привела фигуру в порчдок и наладила свой режим - и вовсе перестала стыдиться своих образов. Поэтому Татьяна с легкостью идет на эксперименты и сотрудничает с фотографами.

В этот раз стройная модель в черном белье с сеточкой покорила вечерним образом. Сняв с себя верхнюю одежду, Татьяна осталась только в трендовом белье. Благодаря удачной позе, Брык смогла показать изгибы с правильного ракурса. Таким образом снимок не был излишне откровенным и только подогрел интерес к девушке.

Позируя полубоком, Брык не стала смотреть в камеру, она смотрела вперед, частично скрывая фигуру под сброшенной кофтой с плеча.

«Good night 🖤», - лаконично написала модель.

«Идеал фигуры 😍; Красотка 🔥🔥; Вауууу 😍🔥🖤; Первая😍😍; Красотка😍; Це моя любима модель 💞😌» Бомба🔥», - сразу отреагировали пользователи сети.

Стоит отметить, что одной из самых актуальных тем, обсуждаемых на странице в социальной сети Инстаграм модели считается вопрос похудения. Не так давно девушка рассказывала, как она сама занималась приведением своих форм в порядок, сбрасывала лишнее и подтягивала то, «что должно быть подтянутым».

По словам Тани, раньше из-за частых диет и жестких ограничений Татьяна страдала от расстройства пищевого поведения. Теперь она очень осторожна с этим и максимально тщательно следит за собой. На нежный фото из новой фотосессии в постели Таня показала роскошную фигуру без лишней одежды.

Напомним, стройная "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык в бикини раскрыла секрет похудения

А еще Politeka сообщала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" кокетливо открыла плечики, приворожив непринужденным видом

Также Politeka писала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" без белья выставила напоказ безупречное тело

<