Известная украинская модель Татьяна Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Татьяна Брык стала довольно популярной после победы на проекте "Супер Топ-модель по-украински". Красотка активно ведет социальные сети, где делится своими взглядами на жизнь и показывает результаты фотосессий.
Красотка в этот раз появилась в зеленом топе и штанах. Девушка сидела на полу, демонстрируя идеальную талию.
Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Невероятная", "Не описать словами твою красоту", "Шикарная", "Самая красивая", "Танюша", "Какой же взгляд", "Я себе тоже такой корсет заказала, цвет просто бомба", "Даже не узнала, вот это красавица", "Неплохо-неплохо", "Вау, какая шикарная богиня".
Сообщалось, что Таня Брык поразила новым фото.
На новом снимке Таня запечатлена в тусклой комнате с приглушенным светом и красными бликами. Она изящно позирует фотографу, заняв соблазнительную позу на табурете.
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