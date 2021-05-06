Известная украинская модель, победительница шоу «Супер Топ-модель по-украински» Татьяна Брык поделилась очередным кадром из своей фотосессии

В этот раз модель и изящной фигурой поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм стильным кадром. На фото Брык предстала в трендовом корсете ярко-лавандового оттенка.

Длинные ровные локоны модель оставила распущенными, а из аксессуаров использовала только аккуратные серьги.

«Давай поговорим?», - написала Татьяна под постом.

Один из поклонников шутливо подметил: «Уже доедаешь всю еду с холодильника?😅💖». На что модель с позитивом заметила: «вот доела, корсетом утянула все и норм 😂».

Другие также не были равнодушны:

«Хочу выпить❤️; Давай; Гарно) проста, спокійна😌; Шикарна💜; Прекрасная😍; На заставку 💜; ну очень красивая😍🤍; 😍💜 конфетка; Что делать, когда грустно?); я только что закончила смотреть ТМПУ сезон 4, я так рада что Вы победили❤️; Ты все еще прыгаешь на скакалке каждый день?💥💛».

Ранее красотка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Как выяснилось, Брык покинула Украину, чтобы провести время в Турции. В своем новом посте модель призналась в любви одному из городов этой страны.

«Люблю Стамбул... вот прям невыносимо как люблю», - написала она.

В качестве доказательства своих чувств Брык поделилась снимками, сделанными на фоне города. На фото она позирует на вершине холма, а за ее спиной виднеются здания.

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