Відома українська співачка Світлана Лобода, яка будує успішну кар'єру в Росії, спантеличила запальними танцями в свіжому відео

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала ролик, похвалившись новою маскою, яку створила її команда. Маскою для соцмереж тепер можуть скористатися всі шанувальники співачки, до чого вона їх і закликала.

Продемонструвати маску Світлана вирішила на собі. Вона була одягнена в білі джинси і пухнасту шубу. Лобода запально танцювала, використовуючи непристойні рухи.

"А у мене нова маска! Офігенна!",- підписала відео Лобода.



У коментарях думка з приводу відео розділилася. Одні залишили співачці захоплені відгуки, а інші розкритикували зірку.

"Воу-воу-воооу, який стильовий фільтр", "Дуже крута маска!", "Якби так зробила Волочкова, її б загнобили", "Обов'язково треба крутити п'ятою точкою?", "Краще Вас все одно ніхто не зніме))", "Така кайфова", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода досі приховує, хто став батьком її молодшої доньки. Не поспішає вона світити обличчя крихітки. Правда, на недавньому фото обличчя Тільди все ж потрапило в кадр, хоча шанувальники так і не змогли його розгледіти. Обличчя дівчинки було закрите сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, що 38-річна Лобода в золотому боді і ботфортах влаштувала дикі танці на сцені: красномовні кадри.

А ще Politeka повідомляла, що Лобода на відпочинку після небезпечної хвороби звернулася з несподіваною пропозицією: "якщо трохи самотньо...".

Також Politeka писала, що Лобода пустилася у всі тяжкі на відпочинку після небезпечної хвороби:"Тримай мене міцніше, мама".