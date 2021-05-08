Співачка Світлана Лобода показала ефектне відео і фото і звернулася до фанатів з пропозицією

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто тішить публіку яскравими моментами з життя в своєму Instagram. Нещодавно співачка перехворіла коронавірусом, через що навіть скасувала концерти, а тепер вже все добре. Так, зараз зірка на відпочинку в Дубаї, звідки показала неймовірну енергетику і грацію в одному відео.

На новому відео і фото Світлана відображена в шикарній сукні в підлогу з оголеною спиною, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру і довгі ноги. Красуня йде серед гігантських ваз, швидше за все, це дорога в ресторан. Перед камерою зірка з'явилася з масивними сережками, клатчем і в туфлях на підборах. Волосся співачки акуратно укладені назад, а на її обличчі вечірній макіяж.

У підписі до фотографії Лобода написала: "якщо трохи самотньо тобі, нехай приведе тебе дорога до мене ...❤️".

Спочатку Лобода подякувала бренду одягу, в сукні якого відчувала себе на всі 100, але потім передумала і видалила подяку.

Користувачі тут же почали обговорювати нове відео зірки, засинаючи її компліментами в коментарях.

"Ох нічого собі 😱 шалено красива 💖".

"Спокусливий�😍�".

"Красуня �🔥🔥🔥🔥🔥🔥�".

"Мій перший привід не спати ночами❤️".

"Ну що за богема😍".

"Смак. Грація. Енергетика. 🔥😍".

Нагадавши, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".

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