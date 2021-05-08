Певица Светлана Лобода показала эффектное видео и фото и обратилась к фанатам с предложением
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто тешит публику яркими моментами из жизни в своем Instagram. Недавно певица переболела коронавирусом, из-за чего даже отменила концерты, а теперь уже все хорошо. Так, сейчас звезда на отдыхе в Дубае, откуда показала невероятную энергетику и грацию в одном видео.
На новом видео и фото Светлана запечатлена в шикарном платье в пол с оголенной спиной, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и длинные ноги. Красотка идет среди гигантских ваз, скорее всего, это дорога в ресторан. Перед камерой звезда появилась с массивными серьгами, клатчем и в туфлях на каблуках. Волосы певицы аккуратно уложены назад, а на ее лице вечерний макияж.
В подписи к фотографии Лобода написала: "Если немного одиноко тебе, пусть приведёт тебя дорога ко мне ...❤️".
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Сначала Лобода поблагодарила бренд одежды, в платье которого чувствовала себя на все 100, но потом передумала и удалила благодарность.
Пользователи тут же принялись обсуждать новое видео звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях.
"Ох ничего себе 😱 безумно красивая 💖".
"Соблазнительная😍🔥".
"Красотка 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥".
"Мой первый повод не спать ночами❤️".
"Ну что за богема😍".
"Вкус. Грация. Энергетика. 🔥😍".
Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".
Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".
Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".