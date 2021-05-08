Певица Светлана Лобода показала эффектное видео и фото и обратилась к фанатам с предложением

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто тешит публику яркими моментами из жизни в своем Instagram. Недавно певица переболела коронавирусом, из-за чего даже отменила концерты, а теперь уже все хорошо. Так, сейчас звезда на отдыхе в Дубае, откуда показала невероятную энергетику и грацию в одном видео.

На новом видео и фото Светлана запечатлена в шикарном платье в пол с оголенной спиной, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и длинные ноги. Красотка идет среди гигантских ваз, скорее всего, это дорога в ресторан. Перед камерой звезда появилась с массивными серьгами, клатчем и в туфлях на каблуках. Волосы певицы аккуратно уложены назад, а на ее лице вечерний макияж.

В подписи к фотографии Лобода написала: "Если немного одиноко тебе, пусть приведёт тебя дорога ко мне ...❤️".

Сначала Лобода поблагодарила бренд одежды, в платье которого чувствовала себя на все 100, но потом передумала и удалила благодарность.

Пользователи тут же принялись обсуждать новое видео звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях.

"Ох ничего себе 😱 безумно красивая 💖".

"Соблазнительная😍🔥".

"Красотка 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥".

"Мой первый повод не спать ночами❤️".

"Ну что за богема😍".

"Вкус. Грация. Энергетика. 🔥😍".

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".