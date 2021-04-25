Українська співачка Світлана Лобода, яка будує успішну кар'єру в Росії, влаштувала справжню пожежу на сцені

Як передає Politeka.net, Лобода дала концерт у Москві після довгої перерви, пов'язаної з карантинними обмеженнями. У себе в Instagram вона опублікувала безліч відео, які зняли її шанувальники. На відео Лобода постала в ефектному боді золотистого кольору з вишивкою і ботфортах в тон наряду.

На голові артистки красувалися африканські кучері, схожі на перуку. Як відомо, у самої Лободи вельми скромна шевелюра. Співачка влаштувала на сцені дикі танці під улюблені хіти шанувальників. Вона виконала нові пісні, а також кілька каверів, включаючи пісню Алли Пугачової «Живи спокійно країна». Варто відзначити, що костюм підкреслив ідеальну фігурку співачки, яка підтримує себе у відмінній формі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода заінтригувала новим кільцем на безіменному пальці. Співачка засвітила величезну каблучку на тому самому пальці ще на початку року, але цього разу вона показала новеньку прикрасу з не менш значним каменем. Кільце насиченого зеленого кольору, яке гармоніювало з її взуттям, наробило шуму в мережі.

Нагадаємо, що Лобода з'явилася після важкої хвороби, вразивши видом в сукні з розрізом:"як білка в колесі".

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода терміново звернулася до фанатів, дітям потрібна допомога: "все залежить тільки від вас".

Також Politeka писала, що Лобода зворушила знімком зі старшою донькою, фанатам здалося мало: «хочеться частіше бачити Тілечку...».