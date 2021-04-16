Співачка Світлана Лобода порадувала шанувальників новиною про те, що повернулася до роботи після хвороби

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно артистка повідомила, що їй довелося перенести концерт, тому, що у неї попри всі запобіжні заходи підтвердили коронавірус. Однак тепер у своєму мікроблозі в Instagram зірка опублікувала цікаве відео, а в підписі до нього повідомила, що повернулася до роботи.

У новому ролику, який Світлана зняла сама, вона позує біля дзеркала, як би підходячи до нього з краю кімнати. Перед камерою співачка з'явилася в спокусливому образі - на ній довге чорне плаття з мереживом на тонких бретельках, яке доповнено пікантним вирізом від стегна. Свій образ красуня доповнила елегантною сумочкою-клатч. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Лобода розповіла, що чотири дні тому повернулася до роботи. "Довго я байдикувала. Вийшла на роботу, четвертий день як білка в колесі. Дорого хворіти нам все ж обходиться. До кінця квітня я поза доступом", - повідомила артистка. А шанувальники тут же почали обговорювати її нову публікацію, відзначаючи, що вона відмінно виглядає. "Не треба хворіти! Продовжуємо підкорювати світ", "Ось що значить справжній артист! Ми вас любимо", "Гарно виглядаєш. Не зрозуміло, чим хворіла", "Як добре, що ви одужали", "Яка ж ви красива", "Ох вже цей виріз на нозі", - пишуть в коментарях відео.

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