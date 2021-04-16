Певица Светлана Лобода порадовала поклонников новостью о том, что вернулась к работе после болезни

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артистка сообщила, что ей пришлось перенести концерт, так как у нее несмотря на все меры предосторожности подтвердили коронавирус. Однако теперь в своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала интересное видео, а в подписи к нему сообщила, что вернулась к работе.

В новом ролике, который Светлана сняла сама, она позирует у зеркала, как бы подходя к нему с края комнаты. Перед камерой певица появилась в соблазнительном образе – на ней длинное черное платье с кружевом на тонких бретельках, которое дополнено пикантным вырезом от бедра. Свой образ красотка дополнила элегантной сумочкой-клатч. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Лобода рассказала, что четыре дня назад вернулась к работе. "Долго я бездельничала. Вышла на работу, четвертый день как белка в колесе. Дорого болеть нам все же обходится. До конца апреля я вне доступа", - сообщила артистка. А поклонники тут же принялись обсуждать ее новую публикацию, отмечая, что она отлично выглядит. "Не надо болеть! Продолжаем покорять мир", "Вот что значит настоящий артист! Мы вас любим", "Хорошо выглядишь. Не понятно, чем болела", "Как хорошо, что Вы выздоровели", "Какая же вы красивая", "Ох уж этот вырез на ноге", - пишут в комментариях видео.

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".