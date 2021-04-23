Співачка Світлана Лобода показала яскраве фото і звернулася до фанатів з проханням

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно артистка перехворіла на коронавірус і навіть перенесла Концерти через хворобу, але вже повернулася до роботи і активної діяльності. Цього разу у своєму мікроблозі зірка звернулася до фанатів за підтримкою на російському вокальному шоу "Голос Діти", де вона стала зірковим тренером.

Світлана опублікувала кадр, який був зроблений на зйомках шоу. Перед камерою вона з'явилася в тренерському кріслі і елегантному вбранні. На ній білий брючний костюм з білосніжною блузою, волосся розпущене в красивій укладанні, а на обличчі акуратний макіяж. Зірка вальяжно сидить в кріслі, закинувши ногу на ногу і впевнено дивиться в камеру.

У підписі до публікації Лобода звернулася до шанувальників. "Друзі, Сьогодні перший прямий ефір #ГОЛОСДЕТИ. Ефір, де все залежить тільки від вас! У вас є можливість врятувати тільки одного учасника, і я дуже хочу, щоб ви відчули кожного з моїх дітей і зробили цей нелегкий вибір, тому, що вони неймовірно талановиті, щирі, чисті! А я буду вболівати за кожного і хвилююся з самого ранку. Сьогодні в повітрі буде багато любові! Давайте подаруємо її один одному! Зустрінемося біля телевізорів о 21.30 @voice1tv", - написала вона.

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