Певица Светлана Лобода показала яркое фото и обратилась к фанатам с просьбой

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артистка переболела коронавирусом и даже перенесла концерты из-за болезни, но уже вернулась к работе и активной деятельности. В этот раз в своем микроблоге звезда обратилась к фанатам за поддержкой на российском вокальном шоу "Голос Дети", где она стала звездным тренером.

Светлана опубликовала кадр, который был сделан на съемках шоу. Перед камерой она появилась в тренерском кресле и элегантном наряде. На ней белый брючный костюм с белоснежной блузой, волосы распущены в красивой укладке, а на лице аккуратный макияж. Звезда вальяжно сидит в кресле, закинув ногу на ногу и уверенно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Лобода обратилась к поклонникам. "Ребята, сегодня первый прямой эфир #ГОЛОСДЕТИ. Эфир, где все зависит только от вас! У вас есть возможность спасти только одного участника, и я очень хочу, чтобы вы почувствовали каждого из моих детей и сделали этот нелегкий выбор, потому, что они невероятно талантливые, искренние, чистые! А я буду болеть за каждого и волнуюсь с самого утра. Сегодня в воздухе будет много любви! Давайте подарим ее друг другу! Встретимся у телевизоров в 21.30 @voice1tv", - написала она.

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".