Украинская певица Светлана Лобода, которая строит успешную карьеру в России, устроила настоящий пожар на сцене

Как передает Politeka.net, Лобода дала концерт в Москве после долгого перерыва, связанного с карантинными ограничениями. У себя в Инстаграм она опубликовала множество видео, которые сняли ее поклонники. На видео Лобода предстала в эффектном боди золотистого цвета с вышивкой и ботфортах в тон наряду.

На голове артистки красовались африканские кудри, похожие на парик. Как известно, у самой Лободы весьма скромная шевелюра. Певица устроила на сцене дикие танцы под любимые хиты поклонников. Она исполнила новые песни, а также несколько каверов, включая песню Аллы Пугачевой «Живи спокойно страна». Стоит отметить, что костюм подчеркнул идеальную фигурку певицы, которая поддерживает себя в отменной форме.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода заинтриговала новым кольцом на безымянном пальце. Певица засветила огромное кольцо на том самом пальце еще в начале года, но в этот раз она показала новенькое украшение с не менее внушительным камнем. Кольцо насыщенного зеленого цвета, которое гармонировало с ее обувью, наделало шуму в сети.

Напомним, что Лобода объявилась после тяжелой болезни, поразив видом в платье с разрезом: "Как белка в колесе".

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода срочно обратилась к фанатам, детям нужна помощь: "Все зависит только от вас".

Также Politeka писала, что Лобода растрогала снимком со старшей дочкой, фанатам показалось мало: «Хочется чаще видеть Тилечку…».