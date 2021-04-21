Українська співачка Світлана Лобода, яка будує кар'єру в Росії, порадувала шанувальників спільним фото зі своєю старшою донькою Євою

Як передає Politeka.net, Лобода практично завжди знаходиться разом зі своїми дочками: Євою і Тільдою. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що живе на три країни, а діти завжди літають з нею.

На свіжому кадрі Світлана позувала з 10-річною Євою, яку взяла на репетицію російського шоу "Голос. Діти", в якому Лобода є тренером.

"Ми з Євочкою сьогодні були на генеральному прогоні півфіналу @voice1tv. Донечка дуже вболіває за моїх діток. А за кого вболіваєте ви?",- підписала фото зірка.

У коментарях зірковій мамі і її доньці залишили масу приємних слів.

"Які красуні. Дуже чекаємо п'ятницю, будемо вболівати за вашу команду", "ми солідарні з Євочкою", «хочеться частіше бачити Євусю і Тілечку», "звичайно за ваших діток!", "вау! як вам пасує такий хвостик!) Євуська красуня», "Ну що за красуні", - пишуть користувачі Мережі.

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