Украинская певица Светлана Лобода, которая строит карьеру в России, порадовала поклонников совместным фото со своей старшей дочкой Евой

Как передает Politeka.net, Лобода практически всегда находится вместе со своими дочками: Евой и Тильдой. В одном из интервью она рассказывала, что живет на три страны, а дети всегда летают с ней.

На свежем кадре Светлана позировала с 10-летней Евой, которую взяла на репетицию российского шоу «Голос. Дети», в котором Лобода является тренером.

«Мы с Евочкой сегодня были на генеральном прогоне полуфинала @voice1tv. Доченька очень болеет за моих деток. А за кого болеете вы?», - подписала фото звезда.

В комментариях звездной маме и ее дочке оставили массу приятных слов.

«Какие красотки. Очень ждём пятницу, будем болеть за вашу команду», «Мы солидарны с Евочкой», «Хочется чаще видеть Евусю и Тилечку», «конечно за ваших деток!», «вау! как вам идёт такой хвостик !) Евуська красотка», «Ну что за красотки», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода похвасталась фигурой в длинном черном платье с кружевом на тонких бретельках, которое было дополнено пикантным вырезом от бедра.

Напомним, что любовная драма на концерте Светланы Лободы, предложение руки и сердца обернулось крахом: "Не заслужил!".

Как сообщала Politeka, 38-летняя Светлана Лобода засветила новое роскошное кольцо на безымянном пальце: первые кадры.

Также Politeka писала, что Лобода переплюнула всех друзей Пугачевой, впечатлив дорогим подарком: «Боже, какая красота».