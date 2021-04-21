Украинская певица Светлана Лобода, которая строит карьеру в России, порадовала поклонников совместным фото со своей старшей дочкой Евой
Как передает Politeka.net, Лобода практически всегда находится вместе со своими дочками: Евой и Тильдой. В одном из интервью она рассказывала, что живет на три страны, а дети всегда летают с ней.
На свежем кадре Светлана позировала с 10-летней Евой, которую взяла на репетицию российского шоу «Голос. Дети», в котором Лобода является тренером.
«Мы с Евочкой сегодня были на генеральном прогоне полуфинала @voice1tv. Доченька очень болеет за моих деток. А за кого болеете вы?», - подписала фото звезда.
В комментариях звездной маме и ее дочке оставили массу приятных слов.
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«Какие красотки. Очень ждём пятницу, будем болеть за вашу команду», «Мы солидарны с Евочкой», «Хочется чаще видеть Евусю и Тилечку», «конечно за ваших деток!», «вау! как вам идёт такой хвостик !) Евуська красотка», «Ну что за красотки», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода похвасталась фигурой в длинном черном платье с кружевом на тонких бретельках, которое было дополнено пикантным вырезом от бедра.
Напомним, что любовная драма на концерте Светланы Лободы, предложение руки и сердца обернулось крахом: "Не заслужил!".
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