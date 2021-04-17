Відома співачка Світлана Лобода вразила Максима Галкіна подарунком на день народження Аллі Пугачовій

Як передає Politeka.net, 15 квітня Алла Пугачова відсвяткувала своє 72-річчя. Через пандемію співачка святкувала день народження у вузькому колі, але численні шанувальники і друзі артистки не упустили можливості привітати її.

Через день чоловік примадонни Максим Галкін вирішив показати, які квіти надіслали Аллі друзі. Один букет його особливо вразив, тому що він розповідав про нього цілу хвилину.

"Друзі, стільки красивих букетів, квітів, кошиків, які принесли друзі Алли і її шанувальники, привітали її. Але зараз я вам покажу букет-переможець. Боже, яка краса. Ви подивіться, це неймовірно. Ну ви подивіться, це неможливо. Боже, яка кількість квітів. Це прислала Світлана Лобода. Світлана, спасибі тобі за цю красу від нас з Аллою", - зазначив Галкін і продовжив показувати квіти.

Відзначимо, що в 2019 році Світлана Лобода фактично отримала благословення від Алли Пугачової. Вона виконала її пісню, після чого примадонна заявила: "Живи спокійно країна! Є у тебе ще одна!». Глядачі сприйняли таку заяву Алли як вибір своєї наступниці.

Нагадаємо, що ефектна Лобода обтягнула свої досконалості лосинками з мереживом: "Світлана-номер один".

Як повідомляла Politeka, Лобода з'явилася після важкої хвороби, вразивши видом в сукні з розрізом:"як білка в колесі".

Також Politeka писала, що Лобода з донькою розчервонілася від радості поруч з Пугачовою і Галкіним: "хоч Івлеєву не запросили...".