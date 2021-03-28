Відома співачка Світлана Лобода постала в зухвалих образах

Красуня розбурхує свідомості своїх шанувальників новими красивими образами передає Politeka.net. Артистка, можна сказати, "випинає" соковиті місця.

Відомо, що співачка народила двох дітей, але при цьому це ніяк не відбилося на її фігурі. Світлана починає свій день зі склянки теплої води з лимоном, снідає кашами, а в обід обов'язково їсть перше.

Крім того, артистка займається спортом. Лобода виділяє 40 хвилин розминці: присіданням, віджиманням і розтяжці. Також красуня любить бігати на доріжці. В результаті тренування триває годину-годину двадцять.

Не дивно, що зірка просто заворожує стрункістю і красою. На нових фото у вечірніх образах - червоній сукні з довгим розрізом, і в чорних лосинках з мереживом - вона виглядає просто чудово.

Доповнили образи стильні прикраси, в результаті все виглядало гармонійно.

Фото були опубліковані не тільки самою співачкою, але і в одній з груп, де користувачі мережі зуміли прокоментувати все у відкритому доступі.

"Став ❤️, якщо дивився супершоу @lobodaofficial 👀", - написали автори поста.

Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"🔥 🔥 🔥Суперрр", " така ефектна🖤", "найкраща", "Лобода", " молодець Світлана Сергіївна👏", " коли концерти будуть?", "Обожнюю тебе", "Лобода крутіше всіх", "Світлана прекрасна", "Світлана номер один", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, зваблива Лобода не встигла прикрити декольте, чорне мереживо спустилося занадто низько: "заворожує".

Як повідомляла Politeka, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".

Також Politeka писала, що Лобода після прем'єри нового кліпу надривно звернулася до шанувальників:"розумієте, як ніхто".