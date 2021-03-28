Известная певица Светлана Лобода предстала в дерзких образах

Красотка будоражит сознания своих поклонников новыми красивыми образами передает Politeka.net. Артистка, можно сказать, "выпячивает" сочные места.

Известно, что певица родила двоих детей, но при этом это никак не отразилось на ее фигуре. Светлана начинает свой день со стакана теплой воды с лимоном, завтракает кашами, а в обед обязательно ест первое.

Кроме того, артистка занимается спортом. Лобода выделяет 40 минут разминке: приседаниям, отжиманиям и растяжке. Также красотка любит бегать на дорожке. В итоге тренировка длится час — час двадцать.

Неудивительно, что звезда просто завораживает стройностью и красотой. На новых фото в вечерних образах - красном платье с длинным разрезом, и в черных лосинках с кружевом - она выглядит просто восхитительно.

Дополнили образы стильные украшения, в результате все смотрелось гармонично.

Фото были опубликованы не только самой певицей, но и в одной из групп, где пользователи сети сумели прокомментировать все в открытом доступе.

"Ставь ❤️, если смотрел супершоу @lobodaofficial 👀", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"🔥🔥🔥Суперрр", "Такая эффектная🖤", "Самая лучшая", "Лобода", "Молодец Светлана Сергеевна👏", "Когда концерты будут?", "Обожаю тебя", "Лобода круче всех", "Света прекрасна", "Света - номер один", - написали пользователи сети.

Напомним, обольстительная Лобода не успела прикрыть декольте, черное кружево спустилось слишком низко: "завораживает".

Как сообщала Politeka, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Также Politeka писала, что Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".