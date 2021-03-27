Певица Светлана Лобода, которое живет и работает в России, решила подать в суд на пластического хирурга

Артистка обратилась к пластическому хирургу, который, по ее мнению, сделал большую ошибку, передает Politeka.net.

Звезда записала несколько сторис в своем Инстаграм, объяснив ситуацию. По словам Светланы, во время того, как она ездит с презентацией своей новой песни "Родной" пластический хирург Донийор Чориев из Узбекистана отметил ее в своем сторис.

На кадрах запечатлено, как врач делает операцию неизвестной девушке. Светлана утверждает, что это запечатлена не она, а следовательно артистка решила подать в суд.

"Что вам сказать, молодой человек? Так вы попали. Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию", - заявила артистка.

В ответ Чориев сделал несколько сторис, в которых заявил - никто не говорил, что на кадрах запечатлена Светлана Лобода.

Слова хирурга нашли поддержку, вот, что написала одна из пользовательниц сети:

"Поддерживаю!!! Вы просто ее отметили и все! Никто не сказал, что это Лобода! Вы, наверное, просто хотели показать, что пациентка очень похожа на Лободу".

Напомним, Светлана Лобода отрицает то, что делала пластику. В интервью Ксении Собчак звезда поделилась, что помогает ей поддерживать красоту и молодость:

"Я не делала ничего. Только вот начала делать массаж лица, это очень рабочая процедура. Ко мне приходит массажист. Это дико больно! На протяжении полутора часов она разминает мне мышцы лица".

Напомним, обольстительная Лобода не успела прикрыть декольте, черное кружево спустилось слишком низко: "завораживает".

Как сообщала Politeka, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Также Politeka писала, что Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".