Популярная певица Светлана Лобода решила поиграть со своими подписчиками в Инстаграм

Недавно артистка выпустила клип на песню "Родной", а сейчас решила показать несколько снимков, сделанных за кадром, пишет Politeka.net.

На фото Лобода предстала в образе из своей видеоработы - в длинной белой рубашке, которую она распахнула. Под одеждой показалась маечка с глубоким декольте.

Также звезда была в черных брюках, подчеркнувших ее ягодицы и стройные ножки. Она распустила волосы, а макияж был сделан с акцентом на глаза.

На одном из кадров на Светлану сыпался искусственный снег.

"мой родной знакомый, ну как же я скучала....

придумай своё продолжение песни

лучшей рифме приз ❣️☀️", - подписала фото Лобода.

За 15 минут публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Мой родной знакомый , ну как же я скучала. Может быть мы снова все начнём сначала", "Не было ни дня, чтоб я не вспоминала", "Ждала тебя пол жизни, но все же опоздала", "Не говори ни слова, мы не начнём сначала...", "Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь ))", "Думала конец, оказалось все сначала...", "... но всегда я знала, что вернешься ты ...", "Сколько песен Ло во тьме я напевала...", "Мой родной знакомый ,ну как же я скучала радость души моей . ❤️❤️❤️", "ну как же я скучала без твоей ласки 🙌", "Что же ты зараза , так храпишь ночами ...💔", - написали пользователи сети.

Напомним, обольстительная Лобода не успела прикрыть декольте, черное кружево спустилось слишком низко: "завораживает".

Как сообщала Politeka, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Также Politeka писала, что Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".