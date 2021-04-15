Російський артист Олександр Ревва показав рідкісний знімок зі свята, яке проходило у Алли Пугачової

Як передає Politeka.net, 15 квітня примадонна відсвяткувала своє 72-річчя. Зі святом артистку привітали численні шанувальники, а також колеги по шоу-бізнесу. Не пройшов повз поздоровлень і Ревва, який опублікував архівний знімок з іншими зірками.

На фото крім Алли Пугачової і Максима Галкіна засвітилася українська співачка Світлана Лобода зі своїм продюсером Нателлою Крапівіною і донькою Євою. Лобода стояла поруч з Пугачовою і аж розчервонілася від радості. Також на фото було присутнє сімейство Ревви.

"З Днем народження, Алла!! Ми вас дуже любимо!!!",- підписав фото артист.

У коментарях шанувальники стали приєднуватися до привітань. Не обійшлося і без колючих відгуків.

"Хочу до вас", "Люблю, вас Аллочка Борисівна", "Чого порушив білу ідилію?", "Так відразу і не скажеш що на фото 3 покоління)", "хоч Івлєєву не запросили, вже добре)", "Світлана як добре що здорові, АБ довгих ВАМ років, Ви мій кумир на всі часи!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що шанувальники розкритикували Пугачову за те, що вона приділяє більше уваги синові, а Лізу ігнорує. Таку особливість артистки вони помітили у відео з привітаннями.

"Алла Лізу ігнорує, всю, ну або більше уваги синові", - пишуть люди.

Нагадаємо, що стильна Лобода обтягнула нескінченні ноги лосинами:"Така модниця...".

Як повідомляла Politeka, любовна драма на концерті Лободи, пропозиція руки і серця обернулося крахом: "не заслужив!".

Також Politeka писала, що біда наздогнала Світлану Лободу перед концертом, шоу довелося терміново скасувати:"не щадить нікого".