Известная певица Светлана Лобода, обожает покорять поклонников новыми образами, в этот раз девушке удалось закружить голову своими бесконечными ножками

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Светлана Лобода показала подборку стильных черно-белых фото, акцентируя внимание на своих бесконечных ножках.

На первом фото певица показала фото в зеркальном отражении, Эффект получился таким, будто девушка находится рядом со своим двойником.

Другие фото - также в ч/б исполнении, были также очаровательны. Для своей черно-белой фотосессии певица надела в обтяжку леггинсы с причудливым принтом, стильные бботильйоны с узким носком по ноге, а также пиджак и рубашку также черного цвета. Для усиления эффекта, Лобода выбрала ремень для леггинсов с большой бляшкой, в форме подобной принту на штанах. Кроме того у Лободы на лице очки от солнца, дополняющие образ грациозной топ-звезды.

"Скоро концерт... Будет уютно и плотненько 😁💃🕺🏽👯‍♂️👯‍♀️🧞‍♀️👸👨🏻‍🎤💂‍♀️🤱. Подгоняю наряды 😝😝", - написала певица.

Поклонники не упустили возможность отметить на странице Лободы, какие чувства их обуревают, при виде своего комура:

"Наша королева👑😍", "Новые песни, мне кажется, все хотят услышать)", "Город под запретом 🔥", "как я жду ,поскорее бы 🥳", "Одна Светлана Лобода это хорошо, а две ещё лучше 🔥😂", ""Случайная" - супер песня и "Париж" 👍", "Светлана ждём концерт летний для нас, нищебродов 😂🙏 скучаем ведь)", "Ты моя девочка 💋💋💋🤗💋💝", "ВАу, тип, близнецы 😁✌🏻", "Красивая 😍😍😍😍😍😍", "Лободуся вы самая лучшая❤️ и такая модница🔥", "Нам денег не хватило на концерт)", "У тебя много крутых треков 🔥👏", "Богиня🔥😍❤️", "Шикарная!!! Светлана Сергеевна, Вы огонь, пушка!!! 🔥😍👍", "Наряд класный на черном ))", - написали фанаты.

Напомним, что эффектная Лобода обтянула свои совершенства лосинками с кружевом: "Света - номер один"

Как сообщала Politeka, разгневанная Лобода будет судиться с пластическим хирургом, фото "уродства": "Готовьте большую..."

Также Politeka писала, что Лобода в платье с бесстыдным разрезом до бедра дала повод для зависти: "Ого-го ноги нарастила!"



