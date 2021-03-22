Певица Светлана Лобода порадовала поклонников трепетными фото с дочками на пляже

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала в соцсети очаровательные снимки с отдыха, куда отправилась вместе с двумя дочками от разных отцов – Евангелиной и Тильдой.

На новых фотографиях Светлана с детьми запечатлены на красивом пляже на фоне потрясающего океанического пейзажа. Как видно, звезда вышла на пляж в узком красном бикини, а на плечи накинула длинный легкий халатик, ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице модные солнцезащитные очки. Рядом со Светланой ее дети, однако, если подросшую Еву уже видели все, то маленькую Тильду артистка предпочитает скрывать от общественности и не показывает на фото ее лицо.

В подписи к фотографиям Лобода написала коротко: "Это любовь". А поклонники принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее и детей комплиментами в комментариях к фото. "Безумно красивые", "Прекрасные😍❤️", "Счастье❤️❤️❤❤️❤️", "Любовь...", "Такая лапочка! 🌺 малышка🎈🎈🎈", "счастье😍❤️ самое настоящее @lobodaofficial", "Господи, че скрывать лицо младшей дочери то уже?", "Красотки", - пишут в комментариях к фото Лободы.

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".