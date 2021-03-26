Певица Светлана Лобода разгорячила публику пикантным фото, дав пищу для фантазий

Как передает Politeka.net, 38-летняя украинская артистка, переехавшая в Россию, опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в страстном образе.

Так, Лобода сидела в плетеном кресле в царской позе. На звезде было шикарное платье сочного красного цвета с сумасшедшим разрезом до бедра. Светлана положила ногу на ногу, при этом легкая ткань соскользнула с ее "предмета гордости". Венцом бесконечных ножек стали изящиные черные туфельки.

"Апрель обещает быть очень насыщенным. Кажется, всё оживает... и мы. Весна❤️", - заинтриговала певица.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые даже не скрывали зависти при взгляде на ее аппетитные прелести, другие пожурили за слишком откровенный образ:

"Теперь жду апрель ещё больше 🥳"

"апрель классно начнётся) с секретного концертика😋"

"Ой🔥🔥🔥"

"Весной вы по-особенному красива❤️"

"Ножки огонь 🔥"

"Очень красивая ❤️❤️"

"Света🧨 Вы сногсшибательная 🤪"

"Самая женственная и чувственная 🔥"

"Ого-го Лобода ноги нарастила😂😆👍!!!"

"Ваууууу, фото бомба😍"

"Зачем демонстрировать ноги..они, впрочем, никакие... талант лучше демонстрировать"

"Я обожаю ваши песни, но фотограф 🤞, вы красивая женщина, но ваши стопы он выставил не очень"

Ранее мы рассказывали, Лобода довела до мурашек необычной фотосессией с искусственным снегом. Актриса пошалила под белыми хлопьями в кожаных брюках, рубашке и топе.

Напомним, обольстительная Лобода не успела прикрыть декольте, черное кружево спустилось слишком низко: "завораживает".

Как сообщала Politeka, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Также Politeka писала, что Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".