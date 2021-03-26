Певица Светлана Лобода разгорячила публику пикантным фото, дав пищу для фантазий
Как передает Politeka.net, 38-летняя украинская артистка, переехавшая в Россию, опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в страстном образе.
Так, Лобода сидела в плетеном кресле в царской позе. На звезде было шикарное платье сочного красного цвета с сумасшедшим разрезом до бедра. Светлана положила ногу на ногу, при этом легкая ткань соскользнула с ее "предмета гордости". Венцом бесконечных ножек стали изящиные черные туфельки.
"Апрель обещает быть очень насыщенным. Кажется, всё оживает... и мы. Весна❤️", - заинтриговала певица.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые даже не скрывали зависти при взгляде на ее аппетитные прелести, другие пожурили за слишком откровенный образ:
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"Теперь жду апрель ещё больше 🥳"
"апрель классно начнётся) с секретного концертика😋"
"Ой🔥🔥🔥"
"Весной вы по-особенному красива❤️"
"Ножки огонь 🔥"
"Очень красивая ❤️❤️"
"Света🧨 Вы сногсшибательная 🤪"
"Самая женственная и чувственная 🔥"
"Ого-го Лобода ноги нарастила😂😆👍!!!"
"Ваууууу, фото бомба😍"
"Зачем демонстрировать ноги..они, впрочем, никакие... талант лучше демонстрировать"
"Я обожаю ваши песни, но фотограф 🤞, вы красивая женщина, но ваши стопы он выставил не очень"
Ранее мы рассказывали, Лобода довела до мурашек необычной фотосессией с искусственным снегом. Актриса пошалила под белыми хлопьями в кожаных брюках, рубашке и топе.
Напомним, обольстительная Лобода не успела прикрыть декольте, черное кружево спустилось слишком низко: "завораживает".
Как сообщала Politeka, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".
Также Politeka писала, что Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".