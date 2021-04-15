Российский артист Александр Ревва показал редкий снимок с праздника, который проходил у Аллы Пугачевой

Как передает Politeka.net, 15 апреля примадонна отпраздновала свое 72-летие. С праздником артистку поздравили многочисленные поклонники, а также коллеги по шоу-бизнесу. Не прошел мимо поздравлений и Ревва, который опубликовал архивный снимок с другими звездами.

На фото кроме Аллы Пугачевой и Максима Галкина засветилась украинская певица Светлана Лобода со своим продюсером Нателлой Крапивиной и дочкой Евой. Лобода стояла рядом с Пугачевой и аж раскраснелась от радости. Также на фото присутствовало семейство Реввы.

«С Днём рождения, Алла!! Мы Вас очень любим!!!», - подписал фото артист.

В комментариях поклонники стали присоединяться к поздравлениям. Не обошлось и без колких отзывов.

«Хочу к вам», «Люблю, Вас Аллочка Борисовна», «Че нарушил белую идиллию?», «Так сразу и не скажешь что на фото 3 поколения)», «Хоть Ивлееву не пригласили, уже хорошо)», «Светлана как хорошо что здоровы, АБ долгих ВАМ лет, ВЫ мой кумир на все времена!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что поклонники раскритиковали Пугачеву за то, что она уделяет больше внимание сыну, а Лизу игнорирует. Такую особенность артистки они заметили в видео с поздравлениями.

"Алла Лизу игнорирует, все, ну или больше внимания сыну", - пишут люди.

Напомним, что стильная Лобода обтянула бесконечные ноги лосинами: "Такая модница…".

Как сообщала Politeka, любовная драма на концерте Лободы, предложение руки и сердца обернулось крахом: "Не заслужил!".

Также Politeka писала, что беда настигла Светлану Лободу перед концертом, шоу пришлось срочно отменить: "Не щадит никого".