Певица Светлана Лобода расстроила поклонников новостью о болезни, из-за которой пришлось перенести концерт

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Но в этот раз звездная красотка расстроила поклонников новостью о перенесении концерта. Оказалось, что артистка подхватила коронавирус и теперь не может выйти на сцену.

Светлана опубликовала в своем микроблоге фото своих ног, похоже, у нее постельный режим из-за тяжелой болезни. В подписи к кадру звезда поделилась, что несмотря на меры предосторожности, подхватила вирус и теперь вынуждена сидеть в самоизоляции и лечится.

"Мне очень и очень жаль, но мы вынуждены перенести наш концерт в Барвиха Luxury Village на 16 апреля. Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID 19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших. Я приняла единственно возможное решение в данной ситуации - перенести концерт на 16 апреля", - написала Лобода. Также певица добавила, что все билеты будут действительны на новую дату, и призвала беречься от коронавируса.

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".