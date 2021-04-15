Бывший судья шоу "Х-фактор" известный рэпер Серега признался, что сделал предложение девушки, но получил отказ

Как сообщает Politeka.net , известный белорусский рэпер Серега, который долгое время проживает в Украине, откровенно рассказал, что много лет назад на концерте Светланы Лободы в Москве сделал предложение руки и сердца девушки. По словам артиста, звезда даже оставила свое выступление ради такого романтического момента, однако, возлюбленная артиста не ответила ему согласием. Об этом исполнитель рассказал в интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Рэпер признался, что девушку зовут Татьяна, он тогда был сильно влюблен в нее и она была единственной женщиной, которой он делал предложение. Возлюбленная на долгие годы стала его музой, вдохновляла на новые хиты и была той, кому Серега посвящал свои музыкальные диски, оставляя на них ее инициалы.

"Это случилось в Москве на концерте Лободы. Света остановила выступление, вызвала меня на сцену. Я вышел с огромным букетом цветов, прочитал Тане стихи", - вспоминает Сергей. По его словам, тогда все зрители в зале кричали: "Выходи за него!". Однако, Татьяна, после того как поднялась на сцену, просто сказала: "Я подумаю". Но уже в тот самый момент рэпер знал, что ничего не выйдет. "И все закончилось не так, как обычно происходит в финале хороших фильмов, где главный герой получает то, что заслуживает. Я ее не заслужил!", - с горечью вспомнил Серега.

Напомним, известный белорусский рэпер Серега из "X-Фактора" отобрал детей у своей бывшей жены, новые подробности семейной драмы: "Целый год скрывает...".

Как писала Politeka, известный белорусский рэпер и шоумен Серега получил жесткое обращение от сестры: "Мне стыдно, что я одной крови с тобой".