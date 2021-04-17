Известная певица Светлана Лобода впечатлила Максима Галкина подарком на день рождения Алле Пугачевой

Как передает Politeka.net, 15 апреля Алла Пугачева отпраздновала свое 72-летие. Из-за пандемии певица праздновала день рождения в узком кругу, но многочисленные поклонники и друзья артистки не упустили возможности поздравить ее.

Спустя день муж примадонны Максим Галкин решил показать, какие цветы прислали Алле друзья. Один букет его особенно впечатлил, потому что он рассказывал о нем целую минуту.

«Ребят столько красивых букетов, цветов, корзин, которые принесли друзья Аллы и ее поклонники, поздравили ее. Но сейчас я вам покажу букет-победитель. Боже, какая красота. Вы посмотрите, это невероятно. Ну вы посмотрите, это невозможно. Боже, какое количество цветов. Это прислала Света Лобода. Светочка, спасибо тебе за эту красоту от нас с Аллой», - отметил Галкин и продолжил показывать цветы.

Отметим, что в 2019 году Светлана Лобода фактически получила благословение от Аллы Пугачевой. Она исполнила ее песню, после чего примадонна заявила: «Живи спокойно страна! Есть у тебя еще одна!». Зрители восприняли такое заявление Аллы как выбор своей преемницы.

Напомним, что эффектная Лобода обтянула свои совершенства лосинками с кружевом: "Света - номер один".

Как сообщала Politeka, Лобода объявилась после тяжелой болезни, поразив видом в платье с разрезом: "Как белка в колесе".

Также Politeka писала, что Лобода с дочуркой раскраснелась от радости рядом с Пугачевой и Галкиным: «Хоть Ивлееву не пригласили…».