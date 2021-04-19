Українська співачка Світлана Лобода, яка будує успішну кар'єру в Росії, заінтригувала новим кільцем на безіменному пальці

Як передає Politeka.net, особисте життя Світлани Лободи є таємницею для її шанувальників. З тих пір, як співачка народила дочку Тільду не вщухають чутки про її бурхливі стосунки з лідером німецької групи Rammstein Тіллем Ліндеманном. Втім, співачка цей роман не підтверджує, а ім'я батька дитини ретельно приховує.

При цьому дорогі подарунки Лобода із задоволенням демонструє публіці. Ще на початку року на безіменному пальці співачки помітили розкішну каблучку з великим каменем. Тоді шанувальники стали випитувати у співачки, за кого вона зібралася заміж. Але Лобода мовчала.

В цей же раз на пальці з'явилося нове кільце насиченого зеленого кольору, яке гармоніювало з її взуттям. Ймовірно, коханий співачки балує її подарунками. Не виключено, що і сама зірка купує собі дорогі прикраси.

Раніше ми писали, що Лобода засвітилася на святі з примадонною російської естради Аллою Пугачовою, яка кілька років тому фактично визнала її своєю наступницею. Відомо, що співачка підтримує з Пугачовою дружні стосунки.

Нагадаємо, що любовна драма на концерті Лободи, пропозиція руки і серця обернулося крахом: "не заслужив!".

Як Politeka писала, що Лобода переплюнула всіх друзів Пугачової, вразивши дорогим подарунком: "Боже, яка краса".

Також Politeka повідомляла, що Лобода з'явилася після важкої хвороби, вразивши видом в сукні з розрізом:"як білка в колесі".