Украинская певица Светлана Лобода, которая строит успешную карьеру в России, заинтриговала новым кольцом на безымянном пальце
Как передает Politeka.net, личная жизнь Светланы Лободы является тайной для ее поклонников. С тех пор, как певица родила дочку Тильду не утихают слухи о ее бурных отношениях с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Впрочем, певица этот роман не подтверждает, а имя отца ребенка тщательно скрывает.
При этом дорогие подарки Лобода с удовольствием демонстрирует публике. Еще в начале года на безымянном пальце певицы заметили роскошное кольцо с большим камнем. Тогда поклонники стали выпытывать у певицы, за кого она собралась замуж. Но Лобода молчала.
В этот же раз на пальце появилось новое кольцо насыщенного зеленого цвета, которое гармонировало с ее обувью. Вероятно, возлюбленный певицы балует ее подарками. Не исключено, что и сама звезда покупает себе дорогие украшения.
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Ранее мы писали, что Лобода засветилась на празднике с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, которая несколько лет назад фактически признала ее своей преемницей. Известно, что певица поддерживает с Пугачевой дружеские отношения.
Напомним, что любовная драма на концерте Лободы, предложение руки и сердца обернулось крахом: "Не заслужил!".
Как Politeka писала, что Лобода переплюнула всех друзей Пугачевой, впечатлив дорогим подарком: «Боже, какая красота».
Также Politeka сообщала, что Лобода объявилась после тяжелой болезни, поразив видом в платье с разрезом: "Как белка в колесе".