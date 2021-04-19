Украинская певица Светлана Лобода, которая строит успешную карьеру в России, заинтриговала новым кольцом на безымянном пальце

Как передает Politeka.net, личная жизнь Светланы Лободы является тайной для ее поклонников. С тех пор, как певица родила дочку Тильду не утихают слухи о ее бурных отношениях с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Впрочем, певица этот роман не подтверждает, а имя отца ребенка тщательно скрывает.

При этом дорогие подарки Лобода с удовольствием демонстрирует публике. Еще в начале года на безымянном пальце певицы заметили роскошное кольцо с большим камнем. Тогда поклонники стали выпытывать у певицы, за кого она собралась замуж. Но Лобода молчала.

В этот же раз на пальце появилось новое кольцо насыщенного зеленого цвета, которое гармонировало с ее обувью. Вероятно, возлюбленный певицы балует ее подарками. Не исключено, что и сама звезда покупает себе дорогие украшения.

Ранее мы писали, что Лобода засветилась на празднике с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, которая несколько лет назад фактически признала ее своей преемницей. Известно, что певица поддерживает с Пугачевой дружеские отношения.

Напомним, что любовная драма на концерте Лободы, предложение руки и сердца обернулось крахом: "Не заслужил!".

Как Politeka писала, что Лобода переплюнула всех друзей Пугачевой, впечатлив дорогим подарком: «Боже, какая красота».

Также Politeka сообщала, что Лобода объявилась после тяжелой болезни, поразив видом в платье с разрезом: "Как белка в колесе".