Колишній суддя шоу "Х-фактор" відомий репер Серьога зізнався, що зробив пропозицію дівчини, але отримав відмову

Як повідомляє Politeka.net , відомий білоруський репер Серьога, який довгий час проживає в Україні, відверто розповів, що багато років тому на концерті Світлани Лободи в Москві зробив пропозицію руки і серця дівчини. За словами артиста, зірка навіть залишила свій виступ заради такого романтичного моменту, однак, кохана артиста не відповіла йому згодою. Про це виконавець розповів в інтерв'ю в програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Репер зізнався, що дівчину звуть Тетяна, він тоді був сильно закоханий в неї і вона була єдиною жінкою, якій він робив пропозицію. Кохана на довгі роки стала його музою, надихала на нові хіти і була тією, кому Серьога присвячував свої музичні диски, залишаючи на них її ініціали.

"Це сталося в Москві на концерті Лободи. Свєта зупинила виступ, викликала мене на сцену. Я вийшов з величезним букетом квітів, прочитав Тані вірші", - згадує Сергій. За його словами, тоді всі глядачі в залі кричали: "Виходь за нього!". Однак, Тетяна, після того, як піднялася на сцену, просто сказала: "Я подумаю". Але вже в той самий момент репер знав, що нічого не вийде. "І все закінчилося не так, як зазвичай відбувається у фіналі хороших фільмів, де головний герой отримує те, що заслуговує. Я її не заслужив!", - з гіркотою згадав Серьога.

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Як писала Politeka, Сестра судді Х-Фактор і репера Серьоги публічно звернулася до зоряного брата: "Мені соромно, що я однієї крові з тобою".