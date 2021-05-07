Співачка Світлана Лобода показала яскраве фото і звернулася до фанатів з проханням

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно артистка перехворіла на коронавірус і навіть перенесла Концерти через хворобу, але вже повернулася до активної діяльності. Так, зірка вирішила відправитися на відпочинок в Дубай, звідки показала яскраве сонячне фото.

На новому знімку Світлана відображена на прогулянці серед хмарочосів біля води, вона забралася на парапет і витончено присіла, закинувши ногу на ногу. Перед камерою зірка з'явилася в легкому пляжному вбранні - на ній білосніжне хитромудре плаття з вирізами і довгим подолом, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру і довгі ноги. Волосся співачки недбало укладені, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографії Лобода написала: "Такий був важкий квітень, і так красиво почалися канікули. Вони триватимуть недовго, тому що попереду багато прем'єр і перформансом, і мені потрібно підготувати їх для вас. Тримай мене міцніше, Мамо, я сьогодні...". Користувачі тут же почали обговорювати Новий сімок зірки, засинаючи її компліментами в коментарях. "З нетерпінням очікуємо перфомансів", "Дуже скучили за вами, хочемо концертів", "Приємного відпочинку", "Чекаємо! Цей рік ваш", "Чекаю дуже прем'єри кліпів і пісень", "Красуня", - пишуть в коментарях до фото.

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