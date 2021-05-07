Певица Светлана Лобода показала яркое фото и обратилась к фанатам с просьбой

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артистка переболела коронавирусом и даже перенесла концерты из-за болезни, но уже вернулась к активной деятельности. Так, звезда решила отправиться на отдых в Дубай, откуда показала яркое солнечное фото.

На новом снимке Светлана запечатлена на прогулке среди небоскребов у воды, она забралась на парапет и изящно присела, закинув ногу на ногу. Перед камерой звезда появилась в легком пляжном наряде – на ней белоснежное замысловатое платье с вырезами и длинным подолом, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и длинные ноги. Волосы певицы небрежно уложены, а на ее лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Лобода написала: "Такой был сложный апрель, и так красиво начались каникулы. Они продлятся недолго, потому что впереди много премьер и перформансом, и мне нужно подготовить их для вас. Держи меня крепче, мама, я сегодня…". Пользователи тут же принялись обсуждать новый симок звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. "С нетерпением ожидаем перфомансов", "Очень соскучились по вам, хотим концертов", "Приятного отдыха", "Ждем! Этот год ваш", "Жду очень премьеры клипов и песен", "Красотка", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".