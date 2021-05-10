Известная украинская певица Светлана Лобода, которая строит успешную карьеру в России, озадачила зажигательными танцами в свежем видео

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала ролик, похваставшись новой маской, которую создала ее команда. Маской для соцсетей теперь могут воспользоваться все поклонники певицы, к чему она их и призвала.

Продемонстрировать маску Светлана решила на себе. Она была одета в белые джинсы и пушистую шубу. Лобода зажигательно танцевала, используя неприличные движения.

«А у меня новая маска! Офигенная!», - подписала видео Лобода.



В комментариях мнение по поводу видео разделились. Одни оставили певице восторженные отзывы, а другие раскритиковали звезду.

«Воу-воу-воооу, какой стилевый фильтр», «Очень крутая маска!», «Если бы так сделала Волочкова, её бы загнобили», «Обязательно надо крутить пятой точкой?», «Лучше Вас все равно никто не снимет))», «Такая кайфовая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода до сих пор скрывает, кто стал отцом ее младшей дочки. Не спешит она светить лицо малышки. Правда, на недавнем фото лицо Тильды все же попало в кадр, хотя поклонники так и не смогли его рассмотреть. Лицо девочки было закрыто солнцезащитными очками.

Напомним, что 38-летняя Лобода в золотом боди и ботфортах устроила дикие танцы на сцене: красноречивые кадры.

А еще Politeka сообщала, что Лобода на отдыхе после опасной болезни обратилась с неожиданным предложением: "Если немного одиноко...".

Также Politeka писала, что Лобода пустилась во все тяжкие на отдыхе после опасной болезни: "Держи меня крепче, мама".