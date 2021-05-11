24-річна Анастасія Распутіна (Адель Асанті), яка в третьому випуску вирішила достроково покинути проект Холостяк, розповіла про наслідки важкої хвороби

Як пише Politeka.net, про це актриса фільмів для дорослих повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"За час карантину і моєї хвороби ковідом, я поправилася... стала на ваги і дивлюся моя вага 60 кг .. Спершу засмутилася, потім взяла себе в руки і зрозуміла що ходити в зал, лікар сказав, можна тільки через місяць», - написала вона.

Відзначимо, користувачі Мережі відмовляють дівчину від схуднення, захоплюючись її фігурою.

"Яке зростання!? Не худни! Ти ідеальна", "та чудово виглядаєш. Не вигадуй", "та нормальна вага, чого переживати!? Якщо хочеться скинути треба правильне харчування і спорт", "не треба худнути) фігура супер", "блін, що за прикол з схудненням? Тріски мало кому цікаві", "не худни, ти супер", "так нормік", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Адель Асанті покинула проект "Холостяк" по своїй волі. У третьому випуску вона поскаржилася, що їй важко навіть просто перебувати в умовах конкуренції і суперечок.

Однак пізніше Адель розповіла, що подружилася з багатьма учасницями і вдячна проекту за нових подруг.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако в компанії Решетника зізнався, навіщо насправді прийшов на шоу: "все зрозуміло..."

Як повідомляла Politeka, ім'я красуні, з якою "Холостяк" Заливако знайшов своєю щастя, розкрили в мережі: "живуть уже разом"

Також Politeka писала, що відкинута " Холостяком "Заливако Красуня Джессіка вирішила не мовчати після вильоту: "знову обпеклася..."