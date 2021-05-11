24-летняя Анастасия Распутина (Адель Асанти), которая в третьем выпуске решила досрочно покинуть проект Холостяк, рассказала о последствиях тяжелой болезни

Как пишет Politeka.net, об этом актриса фильмов для взрослых сообщила на своей странице в Инстаграм.

«За время карантина и моей болезни ковидом, я поправилась... стала на весы и смотрю мой вес 60 кг .. Сперва расстроилась , потом взяла себя в руки и поняла что ходить в зал, врач сказал, можно только через месяц», - написала она.

Отметим, пользователи Сети отговаривают девушку от похудения, восхищаясь ее фигурой.

«Какой рост!? Не худей! Ты идеальна», «Та прекрасно выглядишь. Не выдумывай», «Да нормальный вес, чего переживать!? Если хочется сбросить надо правильное питание и спорт», «Не надо худеть) фигура супер», «Блин, что за прикол с похудением? Щепки мало кому интересны», «Не худей, ты супер», «Так нормик», - пишут в комментариях.

Напомним, Адель Асанти покинула проект «Холостяк» по своей воле. В третьем выпуске она пожаловалась, что ей трудно даже просто находиться в условиях конкуренции и споров.

Однако позже Адель рассказала, что подружилась со многими участницами и благодарна проекту за новых подруг.

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