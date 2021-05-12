Співачка Оля Полякова показала на камеру ніжності зі старшою донькою Машею, що стало приводом для баталій в Мережі

Як відомо, нещодавно 37-річна артистка провела відпустку в Туреччині разом зі своїми дочками та мамою. Зірка встигла зробити безліч яскравих знімків на курорті. Деякі з них послужили свого роду червоною ганчіркою для публіки.

Так, Оля поділилася пляжними кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала з 16-річною Машею в однакових чорних монокіні з прозорими вставками на грудях.

Полякова зробила п'ять фото, запропонувавши шанувальникам вибрати найвдаліші, передає Politeka.net.

Весь сир бор стався через перший і останній знімки. Користувачам не сподобалися обійми між донькою та мамою на одному з них і поцілунок в губи - на іншому.

"Мені чомусь неприємно дивитися на ці пестощі і поцілунки в губи між батьками і дітьми...", - написала в коментарях користувачка.

Полякова гостро відреагувала відповівши: "Ну, своїх не цілуйте...".

Решта також підключилися до суперечки. Деякі, посилаючись на дослідження психологів, підтвердили, що поцілунок в губи, мовляв, є занадто інтимним для такого роду відносин. Інші встали на бік Полякової - нібито цілувати та пестити дітей потрібно і переборщити з цим неможливо.

"І незрозуміло, яке фото гірше - перше чи останнє🤦"

"Я можу сказати тільки одне. Не всім мамам і дочкам пощастило бути подругами. Як і синам з батьками. Порадіємо ж за тих у кого вийшло"

"Одні мами і тата обожнюють обіймати і цмокати своїх дітей, а інші бояться, що називається, зацілувати, і тим самим розпестити дитину. Вчені рекомендують не створювати дефіцит батьківської ласки. Адже вже доведено, що батьківські поцілунки благотворно впливають на мозок дитини"

"Ось ви гоните!"

"Так не дивіться... цілувати своїх дітей це кайф!!! Навіть коли їм більше 16 років!"

"А мені не вистачало від мами ласки і поцілунків. Олечка хороша ніжна мама"

"ви трохи не в той степ пішли. Материнські і батьківські обійми - це не сексуальні обтискання в цікавих позах, і не поцілунки губи в губи. В даному випадку 2-4 фото норма. 1 і 5 перебір"

"У цих фотографіях вульгарності немає"

"Діти не повинні в губи цілуватися з батьками та іншими знайомими, це дуже інтимно як мінімум. Дійсно, 21-е століття..."

"згодна цілувати дітей це класно, але в губи це перебір"

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