Актриса Ольга Сумська показала своїм шанувальникам, куди поїхала від коханого чоловіка
Як передає Politeka.net, у посдледнее час актриса практично щодня ділиться фотографіями з фоловерами в соцмережі Instagram, радує їх новими подробицями. Але до сих пір вона не дозволяє собі показуватися в домашньому вигляді. Завжди на фото хоча б з мінімальними укладанням і макіяжем.
Так, в цей раз 54-річна Ольга показала фото, на яких позувала в стильній шкіряній курточці.
"Ну що, Чернівці, їдемо до вас", - написала Сумська.
За словами актриси, вони вже сіли в потяг і очікують чернівчан на виставі "Майстер і Маргарита". Чоловік Сумської, також актор, судячи з усього, залишився в Києві.
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На фото Сумська в довгій сукні в підлогу і в чорній шкіряній куртці, черевики і сумка теж під колір - чорні. Образ вона доповнила стильними окулярами в чорній оправі.
Раніше повідомлялося, що Ольга народилася у відомій акторській родині сумських. Батько В'ячеслав Сумський також був народним артистом України та актором Національного драматичного театру імені Івана Франка, а мама – Ганна Опанасенко-Сумська – заслужена артистка УРСР. За свою кар'єру вона зіграла понад 150 ролей в театрі і знялася в декількох фільмах.
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