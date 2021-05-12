Група GO_A, яка представлятиме Україну на "Євробаченні" у 2021 році, потрапила в непередбачену ситуацію

Український гурт "GO_A" вирушив до Роттердаму, де з 18 по 22 травня пройде конкурс "Євробачення", передає Politeka.net. Днями пройшла перша репетиція, після якої букмекери змінили свій прогноз щодо представника України і GO_A перемістилося - на 10 місце.

Однак друга репетиція відбудеться не так, як заплановано. В офіційній групі "Євробачення" повідомили, що солістка українського гурту Катерина Павленко потрапила в біду - вона поскаржилася на погане самопочуття. В результаті другу репетицію планують провести без солістки.

"Відповідно до протоколу охорони здоров'я вона зробила тест на ПЛР і зараз відпочиває. Тим часом ми очікуємо результат тесту. Як тільки ми його отримаємо, повернемося до репетицій повним ходом", - написано в повідомленні.

За годину публікація зібрала понад 400 лайків і багато коментарів.

"Трапитися може з кожним. Якнайшвидшого одужання. Все Буде Добре", " треба було на тій річці плавати вчора😂", " одужуй і тримайся. Ще тиждень є, не турбуйтеся. Народ! Навпаки, давайте підтримаємо нашу представницю! ❤️🇺🇦! ЩЕ ТИЖДЕНЬ МАЄМО!", "Одужуйте!! Тримаємо кулачки !! 😍 ", "Катю, тримайся! Все Буде Добре ❤️ одужуй!",- написали користувачі мережі.

Сама Катерина у своєму сторі Instagram, повідомила, що з нею все добре.

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