Группа GO_A, которая будет представлять Украину на "Евровидении" в 2021 году, попала в непредвиденную ситуацию

Украинская группа "GO_A" отправилась в Роттердам, где с 18 по 22 мая пройдет конкурс "Евровидение", передает Politeka.net. На днях прошла первая репетиция, после которой букмекеры изменили свой прогноз в отношении представителя Украины и GO_A переместилось - на 10 место.

Однако вторая репетиция состоится не так, как запланировано. В официальной группе "Евровидения" сообщили, что солистка украинской группы Екатерина Павленко попала в беду - она пожаловалась на плохое самочувствие. В результате вторую репетицию планируют провести без солистки.

"В соответствии с Протоколом здравоохранения она сделала тест на ПЦР и сейчас отдыхает. Между тем мы ожидаем результат теста. Как только мы его получим, вернемся к репетициям полным ходом", - написано в сообщении.

За час публикация собрала более 400 лайков и много комментариев.

"Случиться может с каждым. Скорейшего выздоровления. Всё будет хорошо", "Надо было на той реке плавать вчера 😂", "Выздоравливай и держись. Еще неделя есть, не расстраивайтесь. Народ! Наоборот, давайте ПОДДЕРЖИМ нашу представительницу! ❤️🇺🇦! ЕЩЕ НЕДЕЛЮ ИМЕЕМ!", "Выздоравливайте !! Держим кулачки !! 😍 "," Катя, держись! Все будет хорошо ❤️ Выздоравливай!", - написали пользователи сети.

Сама Екатерина в своем стори Инстаграм, сообщила, что с ней все хорошо.

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