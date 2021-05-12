Солистка Go_A известная певица Катя Павленко в интервью рассказала о концерте на фронте и о российских фанатах группы

Как сообщает Politeka.net, украинская группа Go_A в этом году представит Украину на "Евровидении". Солистка коллектива Екатерина Павленко недавно дала интервью изданию "Німецька хвиля", в котором рассказала о деятельности группы, концерте на фронте и о российских фанатах.

По словам Екатерины, нельзя быть аполитичным человеком, когда в стране идет война и когда на этой войне погибают люди. Девушка призналась, что когда они ехали с концертом на фронт выступать для украинских защитников, то по дороге туда она подумала, что в репертуаре Go_A нет песен о войне.

"А потом приехали. И солдат говорит: "А можете народную песню спеть, как мне бабушка пела?". И мы спели. Петь солдатам о войне немного неправильно. Особенно песни, написанные людьми, которые никогда не были на войне", – говорит Катя.

Также певица рассказала, что группа принимает не все предложение по работе. Например, решили не участвовать в предвыборных агитациях, не рекламируют алкоголь и, конечно же, отказываются от концертов в России. Хотя, по словам артистки, фанаты в стране-агрессоре у них есть и их много.

"Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину", – отметила Павленко.

Напомним, Номер группы Go_A на "Евровидении" переполошил весь мир, от Турции до Австралии: "Украинцы молодцы!".

Как сообщала Politeka, Новый скандал с группой Go_A на "Евровидении", песня коллектива неожиданно стала другой: "Верните все назад!".

Также Politeka писала, украинская группа Go_A произвела фурор на шоу "Липсинк батл" своим несравненным хитом, зал сидел с открытыми ртами: "Аж мурашки…".