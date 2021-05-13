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"Холостячка" Ксенія Мішина розкрила секрет свого коханого Олександра Еллерта

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в Стоїс на сторінці Мішиної.

Після завершення проекту" Холостячка " Ксенія і Олександр не хочуть втрачати популярність і всіляко погоодревают інтерес до себе. Так, на нових кадрах Мішина, за її собсвенными словами, вирішила зсветить приватну інформацію коханого.

"Зараз покажу Вам абсолютно приватну інформацію, як виглядає у Саші заставка на телефоні", - сказала вона.

"Тому у мене завжди гарний настрій", - зізнався Еллерт.

"Бургер-даішник», - прокоментувала фото Ксенія. При цьому парочка розсміялася.

Видно, що знімок був зроблений, коли Мішина разом з Еллертом брали участь у новому сезоні кулінарного шоу "МастерШеф селебріті".

Парочка билася в протилежних командах. Актриса потрапила до" червоних фартухів", а її коханий, відповідно, до"синім".

За правилами "МастерШеф селебріті" команди борються за девайс справжнього шефа — срібну сковорідку. Мішина відразу попередила коханого, що він повинен виграти для неї цей приз, адже у них вдома немає жодної сковорідки.

Зйомки проходили зовсім недавно, а побачити їх на екранах глядачі зможуть цього літа.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "обожнюю".

Як повідомляла Politeka, Мішина здивувала змінами в зовнішності, " Холостячку "не впізнати:"ніби Надя Дорофєєва".

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