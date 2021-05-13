Все склалося не так, як планувалося

Дружина музиканта DZIDZIO (Михайла Хоми), українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), зізналася, що артист не попередив її про розлучення

Як передає Politeka.net, таку заяву вона зробила в інтерв'ю, яке з'явилося на YouTube-каналі "Новини. Live". За словами співачки, вона дізналася про розлучення з новин, хоча до цієї заяви вони з чоловіком ще з осені жили окремо. Співачка зазначила, що вони взяли паузу для того, щоб розібратися у своїх стосунках.

Slavia розповіла про стосунки з артистом, зізнавшись, чому вони не завели дітей.

"Ми думали, як назвати наших дітей навіть. Якось ми вирішили, що у нас буде син перший. Хотіли назвати його Оскаром. Це ще, коли Михайло не знімав фільмів. Я розуміла, що прийде цей спад, що Михайло напрацюється і йому захочеться дітей. Я чекала момент, коли він сам захоче, сам попросить. І моє життя перетворилося на очікування", - зазначила жінка.

Вона також розповіла, що музикант не хотів допомагати їй будувати кар'єру і відмовлявся брати її зніматися в кіно. За словами Ярослави, одного разу він заявив, що вона його кине, якщо стане популярною.

На даний момент артистка шукає собі продюсера, який допоможе їй будувати сольну кар'єру.

Нагадаємо, що Slavia проговорилася, що розлучення з Дзідзьо може не відбутися: "Ого, ти здивувала".

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