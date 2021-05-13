Дружина відомого українського актора Дмитра Ступки, модель і телеведуча Поліна Логунова представила українцям нового члена їх сім'ї

Знаменитість поділилася новим постом з хорошою новиною на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

У публікації Логунова повідомила, що в їх зі Ступкою сім'ї відбулося поповнення: пара завела собаку. Судячи з посту Поліни, вона у нестямі від радості.

"У нас собака! У мене ніколи не було собак і я ніколи не хотіла маленьку собаку, для мене це була не собака, а котик з запахом пса, ще й вигулювати треба - а це точно не про мене і велику собаку мати в будинку - точно ні))) поки не з'явилася Мальтипу... ідеальна порода з ідеальними якостями для дому", - розповіла ведуча.

Вона зізналася, що завжди любила кішок і навіть подумати не могла, що заведе собаку.

"Характер собаки теж важливо-я побачила її взяла на руки і зрозуміла - моє диво - у нас любов - найсильніша!", - додала Логунова.

Вона також не могла не поділитися знімком з новим вихованцем на руках.

Передплатники Поліни тут же почали вітати ведучу.

"Сама класна порода. У нас теж мальтипу і це любов", "яке диво. Вітаю", "Боже, як іграшкова, клас", "яка вона маленька крихта", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Дмитра Ступки пригрозила розлученням і розповіла про проблеми в сім'ї: "Регулярно хочу померти".

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