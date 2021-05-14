Ну що ви нероби!

Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "жіночого кварталу", згадала кумедні зйомки

Як повідомляє Politeka.net, Лера ділиться тільки найвдалішими кадрами з життя, публікуючи їх на своїй сторінці в Instagram. Цього разу комедійна акторка згадала смішні зйомки з Ольгою Сумською та Русланою Писанкою рік тому.

Як відомо, талановиті актриси разом знімалися в онлайн-ситкомі"Чатнуті". Українці побачили Ольгу Сумську в ролі власниці ресторану, Руслану Писанку в образі мами, яка божеволіє від онлайн-школи та батьківських чатів. Валерія Товстолес зіграла дружину мільйонера Мілена.

"Олена, тебе і так всі ненавидять, а коли вийдуть після карантину колобками, будуть ненавидіти подвійно", - звернулася жартами Сумська в ролі рестораторки до Товстолес.

У ситкомі українцям показали реалії життя на карантині в кожній сфері - і навчання онлайн, і як ресторани працюють на винос під час локдауну.

Під час кумедних зйомок Ольга Сумська сказала: "Соломонівна, звіти пізніше. Ну що ви нероби, як справи, розповідайте!"

Сумська в ролі власниці ресторану дозволяла собі словесно покарати кожного співробітника, використовуючи слова гарячіше.

Раніше Валерія різко висловилася з приводу шеймінга жіночого тіла: "що це таке?) Якщо ви коментуєте чужу худорлявість, значить ви шейміте. Змушуєте худу дівчину є-це теж шеймінг.

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