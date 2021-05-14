Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець "довела" свого колегу Євгена Кошового до напівнепритомного стану
Як передає Politeka.net, це сталося в рамках жартівливої мініатюри з "Вечірнього Кварталу". Уривок був опублікований в Instagram телеканалу "1+1".
"Коли в гості приїхала мама і влаштувала генеральне прибирання", - підписали відео.
На відео Олена Кравець презентувала Кошовому прибрану кімнату, а йому раптово стало погано. Він став втрачати свідомість і просити артистку насмітити хоч трохи.
"А у вас таке було?",- підписали фото автори аккаунта.
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У коментарях глядачі залишили кілька відгуків.
"Які ви круті", «бувало і таке», «творчий безлад», "Ну клас", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Олена Кравець та Євген Кошовий грають у команді «Квартал 95» з самого його заснування. Артисти десятиліттями радують українців добірним гумором. За цей час вони стали не просто колегами, а справжніми друзями.
Раніше ми писали, що 44-річна Олена Кравець вирішила змінити імідж, коротко обрізавши волосся. Зірка показала себе з новою зачіскою, спровокувавши справжні дискусії під постом. Одним зачіска припала до смаку, а інші розкритикували артистку, заявивши, що вона миттю постаріла.
Нагадаємо, що Олену Кравець і Яму після зміни роботи тепер можна побачити в метро:"купуємо жетончики".
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